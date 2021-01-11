Стало відомо, хто представлятиме Україну на інавгурації Байдена

Україну на інавгурації президента США Джо Байдена представлятиме посол України у Вашингтоні Володимир Єльченко.

Про це він заявив у коментарі "Укрінформу". За словами Єльченка, церемонія вступу на посаду не пов'язана із зустрічами з іншими іноземними лідерами.

Посол зазначив, що в інші роки на інавгурацію запрошували послів, акредитованих у США, тому зараз протокол не змінився.

Володимир Єльченко. 5.ua

"Всі країни будуть представлені на рівні послів, які вже перебувають у Вашингтоні", – уточнив він.

Зі свого боку у пресслужбі посольства України в США додали, що інавгураційний комітет поінформував усі іноземні диппредставництва у Вашингтоні, що змін цього року не передбачено.

Як повідомляв OBOZREVATEL, інавгурацію Байдена заплановано на 20 січня. Раніше Дональд Трамп заявив, що не буде присутнім на церемонії.

Новий президент висловив задоволення таким рішенням республіканця.