Стало известно, где и когда похоронят Антона Полякова
Народного депутата от группы "За будущее" Антона Полякова, который прошлую пятницу умер на одной из улиц Киева, похоронят в родном городе Чернигов. Прощание с парламентарием состоится в понедельник, 11 октября.
Церемония будет проходить в местной филармонии. Информация об этом появилась на странице 33-летнего покойного парламентария в Facebook, ее распространили в СМИ.
Отмечается, что похоронная процессия начнется в 10:00 понедельника. Черниговский областной филармонический центр расположен в городе по адресу проспект Мира, 15.
Напомним: накануне народный депутат Галина Янченко заявила, якобы смерть Полякова наступила в результате реакции спиртного и метадона. По ее словам, содержание этих веществ нашли в крови покойного нардепа. Женщина сослалась на результаты токсикологической экспертизы.
На брифинге 8 октября глава полиции Киева Иван Выгивский говорил, что в деле о смерти парламентария назначен ряд экспертиз. Их результаты ожидались через день-два. По состоянию на 10 октября в правоохранительных органах не подтвердили и не опровергли данные, о которых в соцсети написала Галина Янченко.
На упомянутом брифинге начальник киевской милиции рассказал о двух версиях относительно причин смерти Антона Полякова, и к какой из них склоняется следствие. Тогда же выяснилось, что нардеп делал незадолго до трагедии и с кем встречался. Правоохранитель указал на ссору парламентария с сожительницей, и что в его крови обнаружили около 1 промилле алкоголя.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в ночь на 8 октября нардепу Антону Полякову стало плохо во время поездки в такси на улице Березняковской в Киеве. После вскрытия выяснилось, что он умер в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.
В полиции рассказали, что такси Hyundai Sonata, в котором ехал нардеп, патрульные остановили за нарушение правил дорожного движения. Парламентария они застали в бессознательном состоянии. Копы пытались оказать ему помощь до приезда скорой, однако медики лишь констатировали смерть мужчины.
8 октября коллега Полякова по фракции Анна Скороход потеряла сознание в помещении комитетов ВРУ. Женщина была в состоянии шока, ее скорой госпитализировали в больницу. Отмечается, что ранее Скороход жила вместе с Поляковым.