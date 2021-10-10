Стало известно, где и когда похоронят Антона Полякова

Народного депутата от группы "За будущее" Антона Полякова, который прошлую пятницу умер на одной из улиц Киева, похоронят в родном городе Чернигов. Прощание с парламентарием состоится в понедельник, 11 октября.

Церемония будет проходить в местной филармонии. Информация об этом появилась на странице 33-летнего покойного парламентария в Facebook, ее распространили в СМИ.

Отмечается, что похоронная процессия начнется в 10:00 понедельника. Черниговский областной филармонический центр расположен в городе по адресу проспект Мира, 15.

Видео дня

Напомним: накануне народный депутат Галина Янченко заявила, якобы смерть Полякова наступила в результате реакции спиртного и метадона. По ее словам, содержание этих веществ нашли в крови покойного нардепа. Женщина сослалась на результаты токсикологической экспертизы.

На брифинге 8 октября глава полиции Киева Иван Выгивский говорил, что в деле о смерти парламентария назначен ряд экспертиз. Их результаты ожидались через день-два. По состоянию на 10 октября в правоохранительных органах не подтвердили и не опровергли данные, о которых в соцсети написала Галина Янченко.

На упомянутом брифинге начальник киевской милиции рассказал о двух версиях относительно причин смерти Антона Полякова, и к какой из них склоняется следствие. Тогда же выяснилось, что нардеп делал незадолго до трагедии и с кем встречался. Правоохранитель указал на ссору парламентария с сожительницей, и что в его крови обнаружили около 1 промилле алкоголя.

Как сообщал OBOZREVATEL: