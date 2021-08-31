США выбрали нового посла в Украине

Администрация президента США Джо Байдена выбрала человека на должность посла в Украине. Однако имя кандидата пока не называют.

Его объявят после завершения необходимых для назначения процедур. Об этом телеканалу "Дом" рассказал бывший посол США в Украине Уильям Тейлор.

Он отметил, что в Украине нет американского посла больше двух лет. Полтора года в Киеве работает только Кристина Квин на должности временной поверенной. Тейлор похвалил ее работу, но сказал, что США важно иметь своего полномочного посла, которого утвердил Сенат в Вашингтоне.

Видео дня

По его словам, он не знает имени кандидата или кандидатки на должность посла. Известно только то, что решение уже принято и началась работа над документами, проверка биографических данных. Тейлор пояснил, что следующим шагом будет объявление имени посла, после чего Сенат должен будет провести слушания по поводу его кандидатуры. Он подчеркнул, что новый посол США в Украине получит задачу укрепить связи между правительствами государств.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в СМИ появилась информация, что кандидатами на должность посла США в Украине являются посол США в Сербии Энтони Годфри и посол США в Узбекистане Дэниел Розенблюм. На своих постах дипломаты находятся с 2019 года.