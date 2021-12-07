США потребуют от Германии остановки 'Северного потока-2', если РФ вторгнется в Украину – Bloomberg

США намерены добиваться от Германии остановки "Северного потока-2", если Россия начнет полномасштабное вторжение в Украину. Это якобы содержится в планах администрации президента Джо Байдена.

Bloomberg пишет, что их журналисты видели соответствующие документы. Также данные подтверждают источники издания.

Так, Вашингтон хочет получить от Берлина обещания остановить российский газопровод на случай указанного выше развития событий.

Ранее СМИ писали о других мерах, которые в США рассматривают на случай агрессии России.

Среди них – переброска американских военных на восточный фланг НАТО. А в качестве предупреждения Москве Вашингтон может ввести санкции.

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Среди ограничительных мер – отключение страны-агрессора от межбанковской системы SWIFT. Один из высокопоставленных чиновников подчеркнул, что подготовлен наихудший санкционный пакет, который когда-либо применялся к стране.

Как сообщал OBOZREVATEL, разведка США заявила о данных, которые могут свидетельствовать о подготовке полномасштабного вторжения российских войск в Украину. Для этого Москва может задействовать 175 тысяч военных одновременно с нескольких направлений.