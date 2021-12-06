Новые санкции США предусматривают отключение РФ от системы SWIFT – CNN

Администрация президента США Джо Байдена не исключает введения новых санкций против России. В частности, речь идет об отключении страны-агрессора от межбанковской системы SWIFT.

Об этом пишет CNN со ссылкой на свои источники. В то же время в Кремле назвали такие сообщения "информационной истерикой".

Как отмечает издание, задача ограничительных мер – удержать президента России Владимира Путина от вторжения в Украину.

Санкции планируется применить в отношении суверенного долга России. Также рассматривается отключение страны от межбанковской системы SWIFT.

Один из высокопоставленных чиновников подчеркнул, что подготовлен наихудший санкционный пакет, которые когда-либо применялись к стране.

Видео дня

В свою очередь пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал это сообщение "информационной истерикой".

"Скорее, это не новости, а продолжение информационной истерики, которую мы в эти дни наблюдаем в СМИ", – приводит его слова ТАСС.

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 7 декабря должны состоятся переговоры президентов США и России, которые будут проходить в режиме видеосвязи.

Ранее разведка США заявила о данных, которые могут свидетельствовать о подготовке полномасштабного вторжения российских войск в Украину. Для этого Москва может задействовать 175 тысяч военных одновременно с нескольких направлений.