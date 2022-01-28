США увеличат военную помощь Украине на фоне риска вторжения РФ: в Пентагоне раскрыли подробности

США планируют увеличивать военную помощь Украине в свете продолжения наращивания Россией вооружений на украинской границе. Уже состоялось три поставки, но в дальнейшем их будет еще больше.

Об этом сообщил представитель Пентагона Джон Кирби на брифинге, который транслировался в YouTube. По его словам, США только в начале поставок совершенно нового пакета средств для оказания помощи Украине.

"Мы продолжаем наблюдать, в том числе в последние 24 часа, нарастающую численность боевых сил, разворачиваемых русскими в западной части своей страны и в Беларуси", – отметил Кирби.

Он подчеркнул, что эта активность вызывает беспокойство по поводу намерений России, которые, как и ранее, неясны.

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Также представитель Пентагона рассказал, что недавно Украину просетила группа американских экспертов "по оценке противовоздушной и противоракетной обороны", которая изучала потребности украинских вооруженных сил в ракетных системах ПВО.

"Я думаю, вы можете понять, почему мы хотим быть осторожными в деле публичной рекламы тех возможностей, которые мы предоставляем Украине, учитывая размер, масштаб и силы, которые направлены против нее по другую сторону границы", – добавил он.

Кирби заявил, что несколько воздушно-десантных дивизий армии США входят в число воинских подразделений, приведенных в состояние повышенной боевой готовности для возможного развертывания в Восточной Европе в случае обострения ситуации в Украине.

По его информации, американские подразделения были "уведомлены, но не активированы". Они будут направлены на восточный фланг НАТО, а не в Украину, которая не является членом Альянса.

Представитель Пентагона напомнил, что в настоящее время на территории Украины уже размещены около 200 бойцов Нацгвардии США, которые находятся на западе страны, далеко от ее восточной границы. В их задачу входит обучение и консультирование украинских военных.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что демократические страны должны решительно защищать Украину перед агрессией Российской Федерации. Это необходимо, среди прочего, для защиты международной безопасности.

Германия продолжает настаивать на своем отказе снабжать Украину современным оружием с целью защиты территориальных границ и суверенитета в условиях реальной угрозы вторжения российских танков. Бундестаг убежден, что это станет триггером для эскалации на Донбассе и полномасштабной войны.

В МИД Германии вето на поставки оружия в поддержку Украине объясняли ужасающим сходством обстоятельств с событиями Второй мировой войны. Гражданам ФРГ якобы будет мучительно больно осознавать, что русских вновь убивают из оружия, произведенного на немецких заводах.

При этом британские воздушные борты поставляют вооружение в Украину, но им приходится огибать воздушное пространство ФРГ.