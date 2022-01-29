США могут сократить масштабы учений в Европе: спикер Пентагона сказал, чего ждет от Путина

Некоторые требования, которые Россия выдвигает США, включая запрет на вступление Украины в НАТО, не могут быть выполнены, однако есть ряд других, по которым Штаты готовы сотрудничать. В частности, возможно сокращение размера и масштаба военных учений США в Европе, но при условии взаимных действий со стороны РФ.

Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, пишет The Hill. По его словам, на фоне растущей напряженности у границ Украины, вызванной стягиванием российских войск, планы президента РФ Владимира Путина остаются неясными.

Кирби предположил, что он все еще не принял решения о том, начинать ли еще одно вторжение в нашу страну, но отметил, что сейчас у лидера страны-агрессора гораздо больше возможностей и вариантов, чем всего две недели назад. При этом спикер Пентагона выразил надежду, что Путин выберет дипломатию.

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"Он не может накладывать вето на вступление страны в НАТО. Не Путину решать, что их суверенитет может быть нарушен так легко. Поэтому есть определенные вещи, очевидно, принципы, по которым мы не собираемся идти на компромисс", – сказал Кирби.

"Но когда мы начали с ним эти переговоры, мы были готовы положить что-то на стол, если россияне ответят взаимностью. Например, сокращение, возможно, размера и масштаба некоторых наших учений на континенте, но это потребовало бы взаимности от русских. Они не готовы пойти на это", – продолжил он.

Пресс-секретарь подчеркнул, что США "не закрывают дверь для переговоров".

"Госдепартамент ясно дал понять, что возможности для этого еще есть, но мы должны посмотреть, к чему это приведет", – добавил Кирби.

Напомним: ранее СМИ сообщили, что американский президент Джо Байден якобы планирует разместить дополнительные силы в соседних с Украиной странах на фоне информации о возможном нападении России. Однако такая оборонная помощь украинскому государству может быть заблокирована странами НАТО. Речь идет про около 8500 американских военнослужащих. Они уже приведены в повышенную боевую готовность для отправки в Эстонию, Латвию и Литву.

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