США могут сократить масштабы учений в Европе: спикер Пентагона сказал, чего ждет от Путина
Некоторые требования, которые Россия выдвигает США, включая запрет на вступление Украины в НАТО, не могут быть выполнены, однако есть ряд других, по которым Штаты готовы сотрудничать. В частности, возможно сокращение размера и масштаба военных учений США в Европе, но при условии взаимных действий со стороны РФ.
Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, пишет The Hill. По его словам, на фоне растущей напряженности у границ Украины, вызванной стягиванием российских войск, планы президента РФ Владимира Путина остаются неясными.
Кирби предположил, что он все еще не принял решения о том, начинать ли еще одно вторжение в нашу страну, но отметил, что сейчас у лидера страны-агрессора гораздо больше возможностей и вариантов, чем всего две недели назад. При этом спикер Пентагона выразил надежду, что Путин выберет дипломатию.
"Он не может накладывать вето на вступление страны в НАТО. Не Путину решать, что их суверенитет может быть нарушен так легко. Поэтому есть определенные вещи, очевидно, принципы, по которым мы не собираемся идти на компромисс", – сказал Кирби.
"Но когда мы начали с ним эти переговоры, мы были готовы положить что-то на стол, если россияне ответят взаимностью. Например, сокращение, возможно, размера и масштаба некоторых наших учений на континенте, но это потребовало бы взаимности от русских. Они не готовы пойти на это", – продолжил он.
Пресс-секретарь подчеркнул, что США "не закрывают дверь для переговоров".
"Госдепартамент ясно дал понять, что возможности для этого еще есть, но мы должны посмотреть, к чему это приведет", – добавил Кирби.
Напомним: ранее СМИ сообщили, что американский президент Джо Байден якобы планирует разместить дополнительные силы в соседних с Украиной странах на фоне информации о возможном нападении России. Однако такая оборонная помощь украинскому государству может быть заблокирована странами НАТО. Речь идет про около 8500 американских военнослужащих. Они уже приведены в повышенную боевую готовность для отправки в Эстонию, Латвию и Литву.
Как сообщал OBOZREVATEL:
генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не намерен размещать свои войска в Украине в случае, если Россия решится на полномасштабное вторжение. В то же время там призывают Москву к деэскалации;
НАТО усилит свое присутствие в Восточной Европе на фоне угрозы со стороны России. В частности, речь идет об отправке дополнительных кораблей и истребителей.