США могут остановить Путина уже сейчас: Фейгин назвал способ

США и Великобритания могли бы, не дожидаясь масштабного вторжения России в Украину, ввести персональные санкции против окружения президента РФ Владимира Путина и членов его семьи. Так можно было бы повлиять на политические решения, принимаемые в Кремле.

В частности, пострадать от таких санкций могли бы дочери Путина, "его массажисты и виолончелисты". Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL высказал российский правозащитник Марк Фейгин (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца этой новости).

"Безусловно, это переход на более жесткий вариант. Все-таки Путин является первым должностным лицом. Впервые прозвучало, что американская сторона может распространить санкции на Путина. Но пока это точно не будет пугать Путина", – заметил он.

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Как пояснил правозащитник, у Путина нет личных счетов за рубежом. Его капитал распределен между доверенными лицами из ближайшего окружения.

В этом контексте Фейгин заметил: "Я предполагаю, что американцы, как и британцы, могли бы уже сейчас предпринять какие-то действия, до начала вторжения в Украину, благодаря которым Москва увидела бы, что их не просто берут на испуг, а что-то реально делают".

"На самом деле арестовывать счета, выгонять из США, из других мест доверенных лиц Путина, которые управляют его деньгами, могли бы уже сейчас без всяких санкций на основании документов по борьбе с коррупцией, трансграничной коррупцией, с отмыванием денег и так далее. Это было бы очень важным сигналом", – добавил он.

Фейгин заметил, что в таком случае пострадают самые близкие к Путину люди.

"Путин может пренебречь такими угрозами, но ведь речь идет о его дочерях, массажистах, виолончелистах. Если у всех у них жизнь станет тяжелой, не говоря уже об олигархах, которые вообще не живут в России – то безусловно, эта среда может каким-то образом повлиять на определенные политические решения, которые принимаются в Кремле", – спрогнозировал он.

"Эти люди, конечно, боятся вступать в конфликт и чего-то требовать от Кремля и Путина. Но проблемы могут принудить их сказать, что игра не стоит свеч. "Зачем нам эта Украина, если наши капиталы, полученные за 20-30 лет, будут утрачены". Поэтому не сам Путин, а его окружение может повлиять на то, чтобы отказаться от этих агрессивных планов", – подытожил правозащитник.

Как писал OBOZREVATEL:

Президент США Джо Байден не исключил введения персональных санкций против Путина в случае вторжения России в Украину.