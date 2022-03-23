США и союзники ищут способ для изгнания РФ из G20 – Reuters

США вместе с западными союзниками рассматривают варианты, каким образом Россию можно исключить из G20 из-за ее полномасштабного вторжения в Украину. "Большая двадцатка" – клуб стран с наиболее развитыми и развивающимися экономиками.

Об этом пишет Reuters. Издание ссылается на свои источники в Европейском Союзе.

В данный момент в G20 председательствует Индонезия. По словам собеседника, ей дали понять, что присутствие России на будущих встречах будет проблематичным для стран Европы. Предполагается, что некоторые государства могут пропустить заседания.

В то же время отличается, что попытка полностью исключить РФ может быть ветирована рядом стран – в частности, Китаем, Индией или Саудовской Аравией.

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Ранее Польша предложила США заменить Россию в "Большой двадцатке". Издание пишет, что эта идея получила положительный ответ.

Советник президента США Джо Байдена Джейк Салливан, отвечая на вопрос о том, собирается ли американский лидер предпринимать какие-либо шаги для исключения РФ из G20, сказал, что Соединенные Штаты будут консультироваться с союзниками перед тем, как сделать заявление.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее комитет Совета Европы решил немедленно исключить РФ из организации. Сразу после принятого решения флаг РФ убрали с аллеи флагов у здания СЕ.

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