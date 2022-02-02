США и НАТО отказались подписать договор с Россией и закрыть Украине двери в Альянс: Путин заговорил о риске войны

В СМИ опубликовали реакцию Соединенных Штатов Америки и НАТО на выдвинутые Российской Федерацией так называемые "гарантии безопасности". Согласно изложенному ответу, Запад отказался закрыть Украине двери в Североатлантический альянс.

Также стало известно, что США отказываются подписывать двусторонний договор о безопасности в Европе с правительством Владимира Путина. Об этом сообщает испанская газета El Pais (чтобы посмотреть документы, доскролльте до конца страницы).

Исходя из документов стало известно, что Запад не против переговоров и предотвращения эскалации кризиса и превращения его во вторжение в Украину.

"Они предлагают Путину вести переговоры по соглашениям о разоружении и мерам доверия на различных форумах, таких как ОБСЕ, Диалог о стратегической стабильности США-Россия и Совет Россия-НАТО, успех которых обуславливает начало деэскалации российской военной угрозы Украине", – пишет издание.

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Кроме того, Москву призвали немедленно отвести войска от украинско-российской границы и вывести военный контингент с территории Беларуси.

"Позиция правительства США заключается в том, что прогресс по этим вопросам может быть достигнут только в условиях деэскалации угрожающих действий России в отношении Украины", – предупреждает правительство президента США Джо Байдена.

Примечательно, что El Pais выявила разное видение ситуации США и НАТО. В частности, Соединенные Штаты готовы обсуждать концепцию неделимости безопасности в Европе, которую ОБСЕ одобрила в 2010 году, в то время как Альянс не намерен закрывать двери в военный блок перед какими-либо странами.

Дипломатический источник "РИА Новости" подтвердил подлинность ответа НАТО и Соединенных Штатов Америки на российские предложения о так называемых "гарантиях безопасности", которые опубликовала испанская газета El Pais.

Примечательно, что никаких официальных заявлений в Кремле или Министерстве иностранных дел РФ по ответу США и НАТО пока не предоставили. Впрочем, президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что не хочет комментировать обнародованные в El Pais документы.

"Послушайте, мы ничего не обнародовали, и я не хочу это комментировать. Это вам нужно обращаться наверное в газету El País или к испанскому руководству, я уж не знаю, но по крайней мере не к нам. Собственно, вчера президент дал общую концептуальную оценку полученным ответам в той части, которая касается принципиально важных вопросов для России", – приводит слова Пескова Telegram Медуза Live.

Президент Российской Федерации Владимир Путин обвинил Запад в преднамеренном создании сценария, призванного "втянуть его страну в войну". А также в игнорировании якобы обеспокоенности Кремля по поводу безопасности Украины.

В своих первых за почти последние шесть недель прямых публичных комментариях о кризисе Путин не показал никаких признаков отказа от своих требований по "гарантиям безопасности". Хотя Запад давно назвал их невыполнимыми и считает возможным предлогом для начала российского вторжения в Украину, что Москва отрицает.

Также ранее Путин возмутился, что США "проигнорировали основные пункты" предложений Кремля по так называемым гарантиям безопасности. В частности, российского лидера возмутил тот факт, что Вашингтон и НАТО не соглашаются на недопущение расширения Альянса на восток, отказ от размещения ударных систем вооружения возле границ РФ и принятия в НАТО Украины и Грузии.

Напомним, 17 декабря 2021 года Россия передала США проекты "договора о гарантиях безопасности". В Кремле потребовали от НАТО отказаться от расширения на восток и не размещать военные базы вблизи России. Кроме того, россияне потребовали не принимать в НАТО государства, ранее входившие в СССР, в том числе и Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 января государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Кремлю передали письменный ответ Вашингтона на требования о "гарантиях". Блинкен подчеркнул: ответ США полностью скоординирован с Украиной и другими европейскими союзниками. Он также добавил, что Вашингтон готов продолжать диалог с Россией по тем областям, в которых еще возможно сотрудничество, – по ударным ракетным системам, прозрачности учений, контролю над вооружениями.