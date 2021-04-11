США и Британия потребовали отвести войска РФ от границы с Украиной

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявили, что Россия должна немедленно прекратить наращивание военного присутствия на границе с Украиной.

Об этом говорится на сайте Госдепартамента США. Страны обсудили этот вопрос в ходе телефонного разговора.

"Госсекретарь и министр иностранных дел обсудили Афганистан и подтвердили свою поддержку Украины перед лицом российских провокаций. Оба подчеркнули необходимость того, чтобы Москва немедленно прекратила наращивание военной мощи и подстрекательские риторику", – говорится в сообщении.

Кроме того, во время инициированного Украиной заседание США выразили обеспокоенность по поводу отказа РФ предоставить информацию о данной военной деятельности.

"Неинформативный ответ России на вопрос Украины – как и ее непрозрачная деятельность на местах – несовместимы с буквой и духом Венского документа, который был принят консенсусом всеми 57 членами ОБСЕ, включая Россию, как длительный источник сотрудничества и военной прозрачности", – отметили в американской миссии.

Также отметили, что такое поведение со стороны России напоминает 2014 год, когда они не оказывали ответы относительно своих действий. Тогда беспокойство Украине было обоснованными.

Как сообщал OBOZREVATEL, спикер украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Алексей Арестович анонсировал встречу лидеров "нормандской четверки" в течение недели. На этот раз она состоится без президента РФ Владимира Путина.