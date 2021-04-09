Путин отказался от встречи "нормандской четверки", планируются переговоры с Меркель и Макроном – ОП

Саммит лидеров стран "нормандской четверки" переносится, потому что Россия не хочет его проведения.

Как пояснил в интервью LB.ua заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква, который отвечает за международное направление, на таких саммитах Украину открыто поддерживают лидеры Германии и Франции и президенту РФ Владимиру Путину это не очень приятно слушать.

"Кроме того, России нечего сказать. Россия не выполнила ни одного из договоренностей Парижского саммита, кроме организации режима прекращения огня. Но и здесь мы видим, что он постоянно нарушается", – отметил он.

Однако, по словам Жовквы, нельзя сказать, что минский и нормандский форматы заблокированы: проходят встречи на уровне ТКГ, советников лидеров "четверки".

"Однако создается впечатление, что РФ намеренно переводит эти переговоры в неконструктивное русло. Вероятно, они ей не нужны", – добавил замглавы ОП.

Также он рассказал, что сейчас планируется разговор президента Владимира Зеленского с лидерами Германии Ангелой Меркель и Франции Эммануэлем Макроном, вопрос лишь в согласовании графиков.

Относительно переговоров Путина, Меркель и Макрона, на которых, в частности, обсуждался вопрос Донбасса, Жовква подчеркнул, что об их сути Украине известно.

"Наши партнеры с нами обмениваются информацией", – заверил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ходе телефонного разговора с Путиным Меркель потребовала, чтобы РФ прекратила наращивать вооружение у восточной границы Украины, говорится в заявлении правительства Германии.