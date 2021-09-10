Нуланд заявила, что США готовы к участию в нормандском формате и вне его

США готовы участвовать в переговорах по Крыму и Донбассу как в нормандском, так и в другом форматах. Как сказала заместитель госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд, Штаты "готовы помочь" Украине.

Так политик ответила на вопрос о том, какие конкретные действия может принять Вашингтон для урегулирования агрессии России в Украине. Он прозвучал в пятницу, 10 сентября, во время форума YES-Brainstorming в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

Нуланд указала на то, что США не входят в нормандский формат, пытаясь способствовать решению проблемы иначе. Так, во время президентства Барака Обамы Америка была участником процесса, параллельного с нормандским.

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Тогда Германия и Франция выступили как непосредственные участники переговоров вместе с Украиной и Россией, а США "говорили с Москвой и Киевом, чтобы закрыть пробелы и внести свою долю креатива". "Эти усилия не значительно продвинулись", – сказала Нуланд.

"Что мы сказали Украине, России, европейцам – это то, что мы готовы повторно участвовать каким-либо образом (или в нормандском формате, или снова как параллельная поддержка), если наша сторона увидит способ, которым мы можем помочь", – добавила заместитель государственного секретаря США.

По словам Нуланд, недавняя встреча советников президентов Украины, РФ, Франции и ФРГ прошла "в позитивном тоне".

"Если этот процесс оживет и приобретет какую то жизнь – мы готовы помочь", – сказала она.

Нуланд высказалась и о политике американского президента Джо Байдена касательно Украины. Как заверила она, глава США " исторически привержен Украине, ее суверенитету и независимости".

Свою позицию президент высказал во время встречи с лидером России Владимиром Путиным. Байден дал Кремлю понять, что Штаты будут продолжать поддерживать Украину, ее суверенитет, нужды в безопасности и обороне.

Кроме того, Америка не снимет санкции с РФ, "пока причина, по которой они были введены, не решена". Об этом Байден также сказал Путину.

Как писал OBOZREVATEL, ранее вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила: по итогам встречи президентов Украины и США Зеленского и Байдена стало известно, что американская сторона видит свою ключевую роль в урегулировании конфликта на Донбассе и возвращении Крыма.