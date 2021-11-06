Спецслужба Грузии обвинила Саакашвили в координации подготовки госпереворота из тюрьмы

Экс-президента Грузии Михеила Саакашвили обвиняют в подготовке государственного переворота. В Службе государственной безопасности страны считают, что такие действия он координирует из тюрьмы.

С таким заявлением выступил заместитель начальника контртеррористического центра ведомства Бачи Мгеладзе, передают "Новости - Грузия". По его словам, сторонники бывшего главы государства намерены приступить к реализации сценария уже 6 ноября.

Саакашвили якобы планирует совершить действия, направленные на свержения правительства, через тех, кто посещает его в тюрьме. По данным ведомства, он дает указания лидерам оппозиции.

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По словам Мгеладзе, сторонники планируют блокировать здания парламента, правительства, президента, Минюста, МВД и перекрывать дороги к тюрьме.

Представитель спецслужбы заявляет, что организаторы готовят провокации, к которым хотят привлечь некоторых силовиков. Якобы они даже рассматривают ликвидацию одного лидеров оппозиции.

Тем временем возле тюрьмы, где сидит политик, сторонники Саакашвили начали акцию протеста. Они требуют перевести его в гражданскую больницу из-за состояние здоровья.

Как сообщал OBOZREVATEL, Саакашвили задержали 1 октября в Тбилиси. В СИЗО экс-президент объявил голодовку и призвал оппозиционные партии объединиться. Сейчас состояние его здоровья заметно ухудшилось.