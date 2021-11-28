Спецоперация на границе с Беларусью: в ДПС объяснили, как будут поступать с мигрантами и 'зелеными человечками'

Украинские пограничники будут использовать гуманные методы воздействия на мигрантов из стран Ближнего Востока, если те будут пересекать государственную границу Украины. Оружие применимо только в крайних случаях.

В то же время в случае появления на границе военных без опознавательных знаков – "зеленых человечков" – реакция будет соответствующей. Об этом в эфире телеканала OBOZREVATEL рассказал руководитель пресс-службы Государственной пограничной службы Украины Олег Бойко (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца этой новости).

По его словам, по поводу проведения на границе с Беларусью специальной операции прошло заседание межведомственного координационного штаба. На нем обсуждался вопрос реагирования на незаконных мигрантов, если они попадут на территорию Украины. На мероприятии присутствовала омбудсмен Людмила Денисова.

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"Мы понимаем, что незаконные мигранты – это не диверсанты, не боевики. Поэтому на заседании межведомственного координационного штаба говорилось о том, чтобы мы применяли гуманные методы реагирования на эту ситуацию", – пояснил Бойко.

Он уточнил, что применение оружия возможно только в крайних случаях, "если есть угроза жизни или здоровью бойцов наряда".

Отвечая на вопрос, как поступят пограничники в случае, если границу Украины пересекут вооруженные люди без опознавательных знаков, спикер подчеркнул, что реакция будет соответствующей.

"Если появятся "зеленые человечки", то будет адекватная реакция. Мигранты, по сути, являются мирными жителями, попавшими в сложные обстоятельства или обманутыми страной-транзитером. А "зеленые человечки" – это другая ситуация и другое реагирование", – отметили в Госпогранслужбе.

Как писал OBOZREVATEL:

Во вторник , 23 ноября, на границе с Беларусью началась спецоперация "Полесье" с целью недопущения миграционного кризиса в Украине.