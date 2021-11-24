В Польше отметили уменьшение потока мигрантов из Беларуси

Поток мигрантов на польско-белорусской границе уменьшился. Добиться этого удалось, благодаря дипломатическим усилиям Варшавы.

Такое заявление сделал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время встречи с главами правительств стран Вышеградской группы (Польша, Чехия, Венгрия и Словакия). Об этом сообщает РАР.

По словам премьера, для решения кризиса проводились переговоры Узбекистаном, Ирака, Турции и другими странами Ближнего Востока.

Он добавил, что "дипломатическое наступление" уже дало позитивные результаты.

"Это первый шаг для решения кризиса, который начала Беларусь", – подчеркнул Моравецкий.

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Отметим, что ранее нелегитимный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что будет всячески поддерживать мигрантов, которые находятся на границах страны, в их стремлении попасть в страны Евросоюза.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 ноября мигранты снова попытались нелегально попасть в Польшу из Беларуси. В одном из штурмов принимали участие около 50 человек.