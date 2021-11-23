Десятки мигрантов совершили попытку прорвать границу Беларуси с Польшей: появились подробности

В течение суток, 22 ноября, мигранты пытались более 170 раз незаконно проникнуть на территорию Польши из Беларуси. В одном из случаев это был массовый штурм границы с участием 50 мигрантов.

Как сообщает польская пограничная служба в Twitter, попытка массового штурма была зафиксирована в районе села Беловежа. Пограничники подчеркнули, что десятки мигрантов были настроены агрессивно и силой пытались пересечь границу.

В свою очередь в Министерстве обороны Польши сообщили в Twitter, что попытка пересечь границу была пресечена польскими офицерами и солдатами. Кроме того, в ведомстве добавили, что беларуские силовики помогали мигрантам перейти границу и ослепляли своих польских коллег. В частности, Минобороны показало видео, на котором агрессивные мигранты нецензурно выражаются в адрес польских пограничников, а в этот момент за их спинами беларуские силовики ослепляют стробоскопами силовиков Польши.

Видео дня

Agresywni migranci wspierani przez białoruskie służby każdego dnia próbują nielegalnie przedrzeć się przez naszą granicę. Tak jak od wielu tygodni, tak też dziś w nocy polscy żołnierze i funkcjonariusze zatrzymują hybrydowy atak Łukaszenki oraz bronią Polskę i całą Europę. https://t.co/UOdNRJmze1 — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) November 23, 2021

Также пограничники сообщили, что 66 мигрантам все же удалось попасть на территорию Польши 22 ноября. Власти уже приняли решение об их выдворении из страны.

Wczoraj tj.22.11 na gr.🇵🇱🇧🇾odnotowano 174 prób jej nielegalnego przekroczenia.Wobec 66 cudzoziemców #funkcjonariuszeSG wydali postanowienia o opuszczeniu terytorium RP.

Na odcinku ochranianym przez Placówkę SG w Białowieży 50 agresywnych cudzoziemców próbowało sforsować granicę. pic.twitter.com/TQdwYlFM7x — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 23, 2021

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 22 ноября группа мигрантов совершила новую попытку прорваться через беларусско-польскую границу. Столкновения произошли недалеко от польской сельской гмины Дубиче-Церкевне. Польские пограничники смогли отбить атаку.

Напомним, непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что будет всячески поддерживать мигрантов, которые находятся на границах страны, в их стремлении попасть в страны Евросоюза, в частности в Польшу и Германию. Он заверил, что дело якобы в воссоединении семей.

Кроме того, ранее Лукашенко заявил, что прежде чем закрывать границы, польским политикам следует подумать, как они будут общаться с Россией и Китаем. Также он пригрозил, что полякам придется ездить через Донбасс.