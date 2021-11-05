Войска РФ могут быть в Украине через сутки: Порошенко призвал не преуменьшать угрозу вторжения

Пятый президент Украины и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко убежден, что Киеву следовало провести консультации с партнерами из-за угрозы со стороны России. Он отметил, что войска РФ могут быть переброшены в нашу страну всего лишь за сутки.

Такое заявление он сделал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 5 ноября. Политик также рассказал, что Москва представляет серьезную угрозу Киеву и ее не нужно преуменьшать (чтобы смотреть трансляцию, доскролльте страницу до конца).

"С 2014 года (президент России Владимир) Путин построил несколько железных дорог для быстрой переброски своих войск на 300-500 км. Они могут оказаться тут (в Украине) через сутки. Построены новые аэродромы…" – отметил Порошенко.

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Он напомнил, что недалеко от границы с Украиной и на оккупированных территориях нашей страны сосредоточены силы агрессора. В частности, это 8-я ударная гвардейская армия РФ, которой подчиняются 1-й и 2-й армейские корпусы в ОРДЛО, со штаб-квартирой в Новочеркасске; 20-я гвардейская армия со штаб-квартирой в Воронеже.

Все это, подчеркнул пятый президент Украины, несет огромную угрозу нашей стране.

Порошенко добавил, что на сведения о перемещении огромного количества войск в России очень серьезно отреагировали и в США, и в НАТО. А украинским вооруженным силам следовало провести с ними немедленные консультации.

Как сообщал OBOZREVATEL, в течение последних дней в сети стали публиковать ролики, на которых зафиксировано передвижение большого количество российских войск. Их заметили на юге и западе России. Это вызвало серьезное беспокойство официальных лиц в США и Европе, однако в украинской военной разведке заявили, что не зафиксировали дополнительной переброски российских войск к границе.