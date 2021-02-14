Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов назначил своего сына Сердара своим заместителем – вицепремьером (в Туркменистане президент также возглавляет правительство) и председателем Высшей контрольной палаты страны. Это не первое высокое назначение сына президента, который за последние годы уже успел побывать и депутатом, и министром. Наблюдатели считают, что новое решение президента является доказательством того, что он готовит сына как своего наследника. Так что фамилию следующего президента вы уже, наверное знаете, – пишет Виталий Портников для Радио Свобода.

При этом Бердымухамедов – только второй президент Туркменистана за 30-летнюю историю. Его предшественник Сапармурат Ниязов скоропостижно скончался и не успел позаботиться о наследнике, но назначение нового президента не обошлось без арестов и нарушения Конституции. Теперь Бердымухамедов пытается исключить сюрпризы и оставить власть "в семье".

И в своих попытках он не одинок на постсоветском пространстве. Президент Азербайджана Ильхам Алиев – сын своего отца, бывшего президента и многолетнего первого секретаря ЦК республиканской компартии Гейдара Алиева. Сын президента Таджикистана Эмомали Рахмона Рустам Эмомали – спикер верхней палаты парламента, то есть второе должностное лицо страны. Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев передал власть ближайшему соратнику Касымжомарту Токаеву. Поговаривают, что у нового, пока формального главы государства конкуренция с дочерью Назарбаева Даригой, также бывшим спикером верхней палаты парламента.

Желание передать власть кому-то из сыновей просматривается и в намерениях белорусского правителя Александра Лукашенко, который вряд ли случайно вспомнил о родственниках во время выступления на заседании Всебелорусского народного собрания...

А в России? Владимир Путин, конечно же, не является сыном Бориса Ельцина. Но власть получил из рук предшественника, более того – важную роль в определении наследника сыграли родственники предшественника, его дочь Татьяна Юмашева и ее муж, который некоторое время возглавлял президентскую администрацию. И это – яркий пример непотизма в якобы демократическом государстве.

А потом Путин передал власть своему соратнику Дмитрию Медведеву, чтобы вскоре поменяться с ним должностями президента и главы правительства. И сейчас, когда речь идет о транзите власти в России, спорят исключительно о том, останется ли Путин у власти пожизненно или решит передать власть кому-то из собственного окружения.

А какую роль в этом играют избиратели? Если говорить честно – никакой. От избирателей требуется только формально одобрить то, что решили за них, а в большинстве бывших советских республик граждане не имеют даже возможности проконтролировать и защитить результаты собственного голосования. Когда такие попытки осуществляются – наиболее яркий пример мы видели после белорусских президентских выборов 2020 года – власть отвечает на протесты силой. Настоящее шальное средневековье!

Таким образом, постоянная смена власти на постсоветском пространстве с участием граждан происходит только в пяти бывших советских республиках (если не считать стран Балтии, оккупированныех СССР в 1940 году – общество этих стран никогда не считало их частью бывшей империи). Это Украина, Молдова, Грузия, Армения и Кыргызстан.

И в каждой из этих стран гражданам приходилось неоднократно выходить на улицы, чтобы защищать свое право на выбор.

Но у них – несмотря на все проблемы в развитии, конфликты с Россией или с соседями, вороватых олигархов и попытки политиков использовать народный гнев – все же получилось обеспечить один из важнейших атрибутов цивилизованного мира. Они не дали заменить процедуру ритуалом, имитацией демократии, а следовательно сделали важный шаг вперед от Советского Союза. И значение Украины здесь является огромным, потому что изменения во второй по численности населения бывшей советской республике – важный пример для других.

И это также объясняет, почему украинская демократия так раздражает Кремль.

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