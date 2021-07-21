Советник Госдепа: Россия – агрессор, Байден хочет заставить ее прекратить то, что она делает в Украине

В Государственном департаменте США назвали Россию страной-агрессором, которая создает проблемы на Донбассе. Там подчеркнули, что американский лидер Джо Байден намерен заставить ее прекратить это.

Такое заявление в интервью "РБК-Украина" сделал советник внешнеполитического ведомства Дерек Шолле. Он также высказался об идее участия США в переговорах по урегулированию конфликта на востоке нашей страны.

"Я полагаю, что сейчас участие США в нормандском формате не поможет решить проблему. Проблема – это Россия. Россия – это агрессор, тот, кто создает проблемы", – сказал представитель Госдепа.

Шолле подчеркнул, что США хотят поддержать процесс, в котором они способны урегулировать разногласия и заставить Россию прекратить делать то, что она делает.

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По его словам, Байден это четко донес до российского президента Владимира Путина на встрече в Женеве.

Советник Госдепа добавил, что тема Донбассе будет обсуждаться во время встречи президентов США и Украины.

"Проложить путь вперед к совместной работе над снижением напряженности и предоставить поддержку Украине для того, чтобы она могла защитить себя", – подчеркнул Шолле.

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Джо Байдена запланирована на август. Точная дата пока неизвестна.