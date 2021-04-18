Совет министров ЕС соберется из-за российских войск: Украина приглашена

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 19 апреля примет участие в онлайн-заседании Совета ЕС по иностранным делам. Будет рассматриваться вопрос относительно обострения ситуации с безопасностью на Донбассе и вокруг украинских границ.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины. Кулеба планирует представить практические шаги для укрепления поддержки Украины со стороны ЕС.

"В повестке дня заседания Совета ЕС по иностранным делам с участием руководителя дипломатии Европейского Союза и министров иностранных дел всех 27 государств-членов будет находиться вопрос обострения ситуации безопасности на временно оккупированных территориях Украины и вокруг границ нашего государства, вызванного деструктивными и агрессивными действиями Российской Федерации. Дмитрий Кулеба проинформирует коллег из ЕС об актуальной ситуацию безопасности, предложит ряд практических шагов для укрепления действенной поддержки Украины со стороны ЕС", – говорится в сообщении.

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