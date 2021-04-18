Совет министров ЕС соберется из-за российских войск: Украина приглашена
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 19 апреля примет участие в онлайн-заседании Совета ЕС по иностранным делам. Будет рассматриваться вопрос относительно обострения ситуации с безопасностью на Донбассе и вокруг украинских границ.
Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины. Кулеба планирует представить практические шаги для укрепления поддержки Украины со стороны ЕС.
"В повестке дня заседания Совета ЕС по иностранным делам с участием руководителя дипломатии Европейского Союза и министров иностранных дел всех 27 государств-членов будет находиться вопрос обострения ситуации безопасности на временно оккупированных территориях Украины и вокруг границ нашего государства, вызванного деструктивными и агрессивными действиями Российской Федерации. Дмитрий Кулеба проинформирует коллег из ЕС об актуальной ситуацию безопасности, предложит ряд практических шагов для укрепления действенной поддержки Украины со стороны ЕС", – говорится в сообщении.
Как сообщал OBOZREVATEL :
На Донбассе в воскресенье, 18 апреля, оккупационные войска Российской Федерации нарушили режим тишины. Один украинский военный погиб, есть раненый.
С начала марта вооруженные силы Российской Федерации осуществляют наращивание войск вблизи государственной границы Украины. Военные лагеря зафиксировали на севере, востоке и на юге украинской границы, а также в оккупированном Крыму.