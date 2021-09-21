Социологи назвали главные приоритеты для власти

Больше всего украинцы ожидают решительной борьбы с коррупцией, прекращения войны на Донбассе и контроля над ценами. Обещанные властью деолигархизация и децентрализация – среди аутсайдеров.

Об этом говорят результаты опроса, проведенного Gradus Research. Топ-5 главных задач власти, по мнению респондентов, которым предложили выбрать до трех вариантов (сумма ответов превышает 100%), распределяются таким образом:

• 46,5% опрошенных назвали главным приоритетом борьбу с коррупцией.

• 40,1% – прекращение военных действий на Донбассе.

• 36,8% – контроль над ценами на газ.

• 33,8% – контроль над ценами на продукты.

• 22,4% – создание новых рабочих мест.

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Далее следуют улучшение медицинского обслуживания (20,4%), деолигархизация политики (17,8%), реформа системы правосудия (17,3%), борьба с коронавирусом (13,7%), реформа образования (7,6%) и децентрализация власти (5,4%). Другой вариант выбрали 1,2% опрошенных, а затруднились ответить – 4,4%.

Опрос был проведен исследовательской компанией Gradus Research методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении gradus.app. Онлайн-панель Gradus отображает структуру населения городов размером более 50 000 жителей в возрасте 18-60 лет по полу, размеру населенного пункта и региона. Период проведения поля: 20 сентября 2021 год, размер выборки: 1000 респондентов.

Как сообщалось, Верховная Рада 1 июля приняла в первом чтении законопроект №5599, известный как законопроект об олигархах. Его поддержали 275 депутатов.

Четыре из пяти парламентских фракций считают, что проект закона об олигархах приведет к нарушению прав человека, ограничение свободы слова и к политическому преследования оппонентов действующей властью.

Согласно заключению уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой, проект закона нарушает конституцию Украины. Спикер Рады Дмитрий Разумков направил законопроект №5599 "об олигархах" на экспертизу в Европейскую комиссию "За демократию через право" (Венецианская комиссия).