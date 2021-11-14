Здесь черкасские журналисты сообщили, что близкого соратника Януковича, совладельца 30 тысяч га охотничьих угодий с изгнанником близ Межигорья и тысяч га в Крыму, владельца нескольких испанских вилл... рекламирует главная парламентская газета "Голос Украины". Напоминаю, что это "популярное в народе издание" обходится нам только в 2021 году более 27 миллионов гривен. Но сейчас не об этом!

Я уже упоминал об уникальной природе кадрового "социального лифта от Зеленского". Потому что это – не только друзья президента по шоу-бизнесу и их родственники, но и целая плеяда соратников Януковича и их детей. Объяснение простое – деньги, которые они "заработали во времена честной приватизации и некоррупционного периода пребывания у власти", за которые сейчас для себя или своих детей могут купить любой пост из-за "уникального социального лифта Зеленского".

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Но вернемся к Герою Кучме-Януковичу Тулубу.

Далее текст на языке оригинала.

Стаття, яку розмістив "Голос України", містить дві фотографії з героєм, одна з яких демонструє підписання договору із міністром енергетики США. А підпис під рекламною статтею, що спонукає нинішню владу брати на посади таких "суперпрофесіоналів" як Тулуб, підписана не лише як Герой України і колишній міністр вугільної галузі, а головне - як міністр в уряді В.Ющенка.

Одним словом, типовий "проамериканський і патріотичний суперпрофесонал", який готовий "без політики" допомогти рідній владі врятувати енергетичну галузь країни.

Після прочитаного панегірика, звичайно, розміщеного без грошей, хочу порадити головній парламентській газеті розмістити ще одну статтю про те, як розікрали вугільну галузь України, а особливо як "донецький герой Януковича" керував Черкащиною. Як "донецькі професіонали" (а Тулуб привіз із собою свої кадри, ледь не до начальників ЖЕКів) поставили на щомісячну картотеку весь бізнес, як загнали в могилу керівників господарств, які відмовилися платити хабарі або віддавати 50 відсотків власності, як непідкупна преса друкувала журнали з 56 фотографіями вождя в одному номері і як, викликаний зляканим героєм, луганський Беркут нещадно бив молодих людей, а чесні судді ще й відправили їх у СІЗО…