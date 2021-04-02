СНБО ввел санкции против топ-контрабандистов: Зеленский раскрыл подробности

Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против топ-контрабандистов и вернул стратегический нефтепровод в собственность государства.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем новом видеообращении по итогам заседания СНБО 2 апреля, которое проходило под его председательством (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Что решил Совет нацбезопасности:

введены персональные санкции против 10 лиц, причастных к контрабанде;

отстранены десятки чиновников на таможне;

возвращен нефтепровод "ПрикарпатЗападтранс"

начата работа Центра противодействия дезинформации

В начале обращения Зеленский отметил, что в Украине появилась своя версия "черной пятницы", которая проходит еженедельно.

"В этот день лица, занимавшиеся "большой распродажей" стратегических предприятий, природных ресурсов, высоких государственных должностей, торговали безопасностью, стабильностью и будущим Украины, получают по заслугам", – пояснил он.

Санкции против контрабандистов

По его словам, впервые в истории Украины были введены персональные санкции против лиц, которых можно назвать топ-десяткой украинской контрабанды. Ограничения подразумевают блокировку активов и имущества.

"Борьба с контрабандой будет продлена. Сегодня – это первая десятка, но не последняя", – заверил Зеленский.

Также от работы отстранены десятки чиновников таможенных органов и готовятся законодательные изменения, которые будут предусматривать уголовную ответственность за недостоверное таможенного декларирования.

Возвращение нефтепровода

Во исполнение решения СНБО от 19 февраля возвращен стратегический нефтепровод, который незаконно был отчужден у государства. Речь идет об ООО "ПрикарпатЗападтранс", который находился под контролем народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука.

"В процессе передачи оказалось, что в течение 2017-2019 годов было уничтожено почти 400 километров нефтепровода. Это диверсия, следствием которой будут уголовные дела и уголовная ответственность. Причастным к этому лицам скажу коротко, цитатой из известной комедии: "Ваше дело – труба!" – подчеркнул Зеленский.

Центр противодействия дезинформации

Также президент отметил, что 2 апреля был презентован Центр противодействия дезинформации и он уже начал работать.

"Он станет информационным щитом Украины и сделает все, чтобы "черная пятница" наступила для всех пропагандистов и информационных диверсантов как извне, так и внутри страны", – пояснил Зеленский.

Напомним, что глава государства 2 апреля назначил главой центра Полину Лысенко. Кто она такая – читайте здесь.

Обострение ситуации на Донбассе

В обращении президент отметил, что у Украины есть поддержка международных партнеров, в частности США и Европы. А одним из подтверждений тому он назвал сегодняшние переговоры с американским президентом Джо Байденом.

"Мы подробно обсудили ситуацию на Донбассе. Президент Байден заверил меня, что Украина никогда не останется наедине против агрессии России. Также мы обсудили участие США в Крымской платформе и будущий визит президента Байдена в Украину", – подчеркнул Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, на предыдущем заседании СНБО 19 марта ввел санкции против 19 компаний и 27 бывших топ-чиновников времен Виктора Януковича.