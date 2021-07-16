СНБО ввел новые санкции против девяти человек из списка США

Совет национальной безопасности и обороны Украины в пятницу, 16 июля, принял решение ввести новые санкции. Под ограничительные меры попали 9 человек.

Об этом на брифинге, который транслировался на YouyTube-канале in time Ukraine, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. Он уточнил, что речь идет о фигурантах списка США (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По словам Данилова, Кабинет министров и Служба безопасности Украины предоставили список из 25 компаний, против которых следует ввести ограничительные меры. Однако часть из них отправили на доработку.

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