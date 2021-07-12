Данилов анонсировал выездное заседание СНБО и раскрыл повестку дня

В пятницу, 16 июля, состоится новое заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. В этот раз оно будет проходить не в Киеве.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил 12 июля на брифинге, который транслировал "24 канал". На нем среди прочего рассмотрят вопросы нацбезопасности, недр, санкционной политики и списка олигархов.

По словам Данилова, президент Владимир Зеленский решил, что предстоящая встреча пройдет в одном из областных центров. Где именно, будет известно 13 июля.

Секретарь СНБО уточнил, что это будет первое выездное заседание. На нем рассмотрят вопросы именно конкретного региона. "Национальной безопасности, касательно недр, санкционной политики", – сказал он.

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Также Данилов добавил, что информация по списку олигархов появится в пятницу.

Напомним, что ранее при Совете нацбезопасности создали рабочую группу по вопросам защиты информационного пространства. Ее участники будут нарабатывать решения для блокировки порталов, соцсетей и других интернет-ресурсов за распространение фейков и дезинформации.

Как сообщал OBOZREVATEL, Данилов заявил, что в случае, если закон об олигархах не сработает, у СНБО есть запасной план.