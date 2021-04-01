СНБО назначил новое заседание: источники назвали дату

Совет национальной безопасности и обороны Украины в пятницу, 2 апреля, проведет новое заседание.

Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на несколько источников, осведомленных с ходом подготовки встречи.

Точное время и повестка дня еще не определены.

Отметим, что в этот раз заседание состоится на фоне обострения ситуации на Донбассе и наращивании российских войск на границе с Украиной.

Так, 30 марта главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что Россия нарастила количество войск у границ Украины, а также на территории временно оккупированного Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Речь идет о 28 батальонно-тактических группах.

А 31 марта на территории временно оккупированного Крыма, а также недалеко от Ростова-на-Дону были замечены огромные колонны российской военной техники и артиллерии.

Как сообщал OBOZREVATEL, на предыдущем заседании СНБО 19 марта ввел санкции против 19 компаний и 27 бывших топ-чиновников времен Виктора Януковича.