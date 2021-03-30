Хомчак: Россия стянула к границам Украины и в Крым дополнительные войска

Россия нарастила количество войск у границ Украины и на территории временно оккупированного Крыма и отдельных районов в Донецкой и Луганской областях.

Об этом с трибуны Верховной Рады заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины, генерал-полковник Руслан Хомчак.

"По состоянию на 30 марта этого года вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и Автономной Республики Крым содержится 28 батальонных тактических групп противника. А именно в Брянской, Воронежской, Ростовской областях и на территории временно оккупированного Крыма", – сообщил он.

Хомчак добавил, что Россия стягивает войска к границам Украины под видом военных учений "Запад 2021".

"В целом ожидается дополнительное сосредоточение до 25 батальонных тактических групп, в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи украинской границы, что создает угрозу военной безопасности государства", – предупредил Хомчак.

Также за время аннексии Россия стянула в Крым около 32,7 тысяч военных. Например, в марте 2021 года РФ провела на полигоне "Опук" учения по высадке морского и воздушного десанта. В них принимали участие две батальонно-тактические группы и артиллерийская тактическая группа из состава 7 десантно-штурмовой дивизии.

Как сообщал OBOZREVATEL, Руслан Хомчак рассказал, как ВСУ помешают России пробить коридор в Крым.