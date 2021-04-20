'Слуги' вынесут на фракцию скандалы с Тищенко и Шевченко: подробности

На ближайшем заседании фракции "Слуга народа" в четверг, 22 апреля, народного депутата Евгения Шевченко попросят объяснить свой визит к непризнанному президенту Беларуси Александру Лукашенко, а нардепа Николая Тищенко – шумное празднование дня рождения жены в столичном отеле в локдаун.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказал заместитель председателя фракции, нардеп Александр Качура. Он добавил, что в последние дни его коллеги по фракции попадают в неприятные ситуации.

"В четверг фракция пройдет онлайн, и эти вопросы будут обсуждаться. С юридической точки зрения у нас нет никаких запретов для депутатов посещать любые страны в непарламентские недели. Но с партийной точки зрения, я так понимаю, руководство фракции будет выносить вопрос на заседание. Я хочу услышать позицию господина Шевченко. Хочу услышать позицию руководства фракции: была ли с ними согласована эта поездка. С правовой стороны нет оснований исключать их из фракции. Касательно других событий в последние дни я тоже хочу услышать объяснения от коллег", – сказал Качура.

Информацию подтвердили на официальном сайте "Слуги народа". Отмечается, что фракция требует от Шевченко объяснений по поводу визита к Лукашенко, куда депутат не был делегирован "СН", Министерством иностранных дел или Офисом президента Украины.

"Также депутаты обсудят ситуацию прецедента вокруг празднования дня рождения жены Николая Тищенко", – сказано в сообщении.

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