'Слуги' съездили на линию разграничения на Донбассе. Фото

В пятницу, 23 апреля, группа нардепов от "Слуги народа" посетила линию разграничения в Донбассе. Политики приехали в Золотое, где встретились с украинскими военными и передали им помощь.

"Слуги" также ознакомились с работой КПВВ "Золотое" и оценили ситуацию с безопасность в этом районе. По словам воинов Вооруженных сил Украины, на участке разведения относительно спокойно, но иногда враг прибегает к провокациям, сообщили на сайте партии.

"Вместе с тем вокруг участка разведения нарушения фиксируются значительно чаще. Каждый вечер враг обстреливает украинские позиции после наступления сумерек, в частности из минометов и РПГ. А в начале весны из-за дистанционного минирования противоположной стороной погиб гражданский", – сказано в сообщении.

В целом ситуация является контролируемой, а Украина в любое время готова возобновить работу КПВВ, но российские наемники блокируют запуск пропускного режима.

На Донбасс приехали председатель фракции Давид Арахамия и его заместитель Максим Ткаченко. Последний выразил надежду на то, что на его родине воцарится мир (Ткаченко родом из Луганска – Ред.).

"Идем к миру. Верим, что очень скоро на этой дороге будут ездить только гражданские авто и ходить гражданские люди. И, конечно, хочется, чтобы этот перекресток перестало быть КПВВ, а стал привычным перекрестком в поселении Золотое", – сказал Ткаченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным разведки российско-оккупационные войска в Донбассе готовят ряд провокаций к Пасхе с использованием вооружения и маскировки подразделений Вооруженных сил Украины.