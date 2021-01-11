"Слуги" пообещали украинцам план антикризисных мер из-за повышения тарифов
Президентская партия "Слуга народа" взялась за подготовку так называемого плана антикризисных мероприятий для решения проблем, которые могут возникнуть из-за повышения тарифов в Украине.
Об этом заявил лидер фракции СН Давид Арахамия на своей странице в Facebook. По его словам, план будет наработан и обнародован в ближайшие дни.
"На завтра запланировано совещание с премьером, и. о. министра энергетики, представителями Офиса президента и всеми, кого касается этот вопрос. Если нужны будут быстрые решения – мы готовы их принимать в любое время", – заверил нардеп.
Он добавил, мол, "слуги" должны разобраться с тем, что произошло, насколько обосновано повышение тарифов и как в сложившейся ситуации защитить людей.
Нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко тоже заявил, что на онлайн-встрече фракции с премьер-министром Денисом Шмыгалем и исполняющим обязанности министра энергетики Юрием Витренко ключевой темой для разговора станет ситуация с повышением тарифов ЖКХ.
"Может, хоть завтра услышим аргументированные доводы, почему украинцам в таких сложных экономических условиях решили поднять тарифы", – написал он в своем Telegram-канале.
Напомним: с декабря 2020 года "Нафтогаз" повысил тарифы для производителей тепла и горячей воды на 13,54% – в 6103,1 грн за 1000 куб. м газа, без учета НДС. В результате цены на отопление и горячую воду вырастут на 10,8%. Это возмутило украинцев, они начали в своих городах акции протеста против завышенных тарифов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
4 января вблизи города Лубны на Полтавщине протестующие полностью перекрыли движение на трассе Киев – Харьков.
7 января жители города Валки Харьковской области перекрыли трассу международного значения М-03 Киев – Харьков – Довжанский.
10 января состоялось сразу несколько подобных акций на Харьковщине, Полтавщине, в Николаеве и Желтых Водах.
А 11 января протесты продолжились уже на Буковине, еще один состоялся снова в Полтаве.