'Слуги' отреагировали на задержание Трубицына: политическая ответственность должна быть быстрее

Руководство партии "Слуга народа" отреагировало на задержание депутата Киевского городского совета от политической силы Владислава Трубицына, которого заподозрили в получении миллионной взятки. В "СН" считают, что политическая ответственность должна наступить быстрее административной или уголовной.

Об этом говорится в заявлении главы партии Елены Шуляк, которое она опубликовала на своей странице в Facebook вечером 9 февраля. Народный депутат сообщила, что созвала заседание Киевской городской организации "Слуга народа" для рассмотрения инцидента.

По словам парламентария, на нем должны быть приняты "решения по отношению к Владиславу Трубицину".

Шуляк подчеркнула, что беспристрастная работа детективов НАБУ, прокуроров САП, судей и адвокатов "позволит получить справедливый приговор – обвинительный или оправдательный".

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Напомним: НАБУ и САП разоблачили Трубицына на получении взятки. Он якобы требовал и получил 1,26 млн грн от частного предпринимателя за установку МАФов в столице. Кроме депутата, были разоблачены еще пять человек. Всех их задержали.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце января НАБУ разоблачило во взяточничестве народного депутата от "Слуги народа" Сергея Кузьминых. Его подозревают в получении взятки в размере 558 тысяч гривен. По предварительным данным, нардеп требовал деньги у представителя частной фирмы при содействии в поставке медицинского оборудования в больницы в Житомирской области.