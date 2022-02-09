НАБУ и САП разоблачили на взятке депутата Киевсовета от ''Слуги народа'', он скрылся – СМИ

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) разоблачили на получении взятки Владислава Трубицына, депутата Киевского городского совета от фракции "Слуги народа". Он якобы требовал и получил 1,5 млн грн от частного предпринимателя.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Олег Новиков. По его словам, самого политика сейчас разыскивают – он якобы сумел убежать на автомобиле от детективов, а его неофициального помощника Александра Коча уже задержали.

Новиков отметил, что взятка была якобы за установку в Киеве МАФов. По делу, по информации журналиста, также фигурирует директор одного из коммунальных предприятий столицы.

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"По версии следствия, он вместе с еще пятью пособниками требовал и получил 1,5 млн грн неправомерной выгоды от частного предпринимателя. Эта взятка была за установку в Киеве МАФов", – говорится в сообщении.

Отметим, что Трубицын также возглавляет в Киевсовете постоянную комиссию по предпринимательству, промышленности и городскому благоустройству.

Напомним, в конце января НАБУ разоблачило во взяточничестве народного депутата от "Слуги народа" Сергея Кузьминых. Его подозревают в получении взятки в размере 558 тысяч гривен. Кузьминых является председателем подкомитета по вопросам фармации и фармацевтической деятельности Комитета Верховной Рады по здоровью нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

По предварительным данным, нардеп требовал деньги у представителя частной фирмы при содействии в поставке медицинского оборудования в больницы в Житомирской области. По информации НАБУ, за свои "услуги" народный депутат потребовал 30% сумм договоров, заключенных с больницей. Эта плата была также своеобразной гарантией будущего сотрудничества в сфере закупок медицинского оборудования другими больницами Житомирской области в 2022 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле 2021 года в Черновицкой области был задержан помощник нардепа от "Слуги народа" Георгий Мазураш. Его поймали на получении взятки в 5700 долларов, которую он требовал у волонтера за содействие в выделении в собственность земельных участков.