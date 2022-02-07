НАБУ и САП задержали нардепа от 'Слуги народа' Кузьминых: его подозревают в получении взятки. Видео

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало народного депутата от "Слуги народа" Сергея Кузьминых. Ему вменяют получение взятки в размере 558 тыс. грн.

По предварительным данным, нардеп требовал деньги у представителя частной фирмы за содействие в поставках медицинского оборудования больницам в Житомирской области. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Следствие выяснило, что народный избранник заверил предпринимателя, что обеспечит победу в тендерах по закупке оборудования за счет бюджета. Первым объектом такого сотрудничества стало коммунальное предприятие "Больница № 2 им. В.П. Павлусенко", которое, согласно договоренностям между нардепом и представителем компании, закупило медицинское оборудование на 40 млн грн.

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По информации НАБУ, за свои "услуги" народный депутат потребовал 30% от сумм договоров, заключенных с больницей. Эта плата ему представлялась также своеобразной гарантией будущего сотрудничества в сфере закупок медицинского оборудования другими больницами Житомирской области в 2022 году.

"После получения оплаты от больницы по одному из тендеров, а именно за систему ультразвуковой диагностики, Кузьминых попросил передать ему 30% от суммы договора – 558 тыс. грн. Как установило следствие, нардеп планировал такую ​​схему исчисления суммы неправомерной выгоды применять и в отношении других договоров в будущем, в частности, на поставки МРТ (30% от 37,499 млн грн – 11,25 млн. грн) и лапароскопического набора для хирургических процедур (30% ,19 млн грн – 398,33 тыс. грн)", – сообщает НАБУ.

Антикоррупционное бюро поймало нардепа на горячем 28 января 2022 года. Однако тогда его не задержали из-за "депутатского иммунитета", а вызывали повесткой в ​​следственные органы. С тех пор Кузьминых повестки игнорировал и в органы следствия не являлся.

Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск народного депутата от фракции "Слуга народа" Сергея Кузьминых.

Как сообщал OBOZREVATEL, Сергей Кузьминых является главой подкомитета по фармации и фармацевтической деятельности Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.