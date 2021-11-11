"Слуга народа" продолжает терять поддержку – опрос

Партия "Слуга народа" продолжает терять поддержку украинцев. Сегодня политсилу готовы поддержать 17,3% опрошенных, которые будут голосовать и определились с выбором. И это самая низкая оценка со времени выборов.

Соответствующие результаты показал опрос группы "Рейтинг". Так, по данным социологов, следующими идут партии "Европейская солидарность" – 14,0%, "Батьківщина" – 12,2%, "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 11,0%.

Рейтинг других политических сил несколько ниже. Так, партию Дмитрия Разумкова поддерживают 6,8%, партию "Сила и честь" – 5,8%, партию "Украинская стратегия Гройсмана" – 5,2%, партию Мураева "Наши" – 4,9%, Радикальную партию – 4,8%, ВО "Свобода" – 3,3%, партию Шария – 3,2%, "УДАР Виталия Кличко" – 3,1%, "За майбутнє" – 2,1%, партию "Самопоміч" – 1, 7%, партию "Голос" – 1,4%, партию "Наш край" – 1,1%.

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Опрос проводился социологической группой "Рейтинг" 4-9 ноября 2021 года среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 5000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 не более 1,5. Сроки проведения: 4-9 ноября 2021 года.