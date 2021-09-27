Арахамия заявил, что 'Слуга народа' объявит о кадровых изменениях после встречи в Трускавце

В Кабинете министров в начале октября состоятся кадровые изменения. Перед этим кандидатов на посты в министерства обсудят в партии "Слуга народа" на сборах в Трускавце.

Об этом заявил руководитель фракции Давид Арахамия в эфире программы "Время Голованова", которая выходит на канале "Украина24". По его словам, после совещания партия раскроет детали и представит кандидатов.

Арахамия опроверг информацию, которая появилась в некоторых СМИ о том, что "слуги" будут менять глав комитетов. А вот в правительстве появятся новые министры, отметил руководитель фракции "Слуга народа".

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Он напомнил, что анонсировал кадровые изменения в Кабинете министров в сентябре, однако они пройдут с небольшим опозданием – в первой декаде октября. Все вопросы по этому поводу "слуги" обсудят на своем рабочем собрании в Трускавце.

"Кадровые изменения стоят (на повестке дня - ред.). Я их анонсировал в конце сентября, но немного мы задерживаемся. Это, условно, будет первая декада октября. Мы в Трускавце эти вопросы обсуждать будем. Я думаю, после приезда уже будут анонсированы кандидаты и уже хранить это в секрете не будет смысла ", - заявил Арахамия.

Давид Арахамия также раскрыл некоторые подробности выездного заседания фракции. Он подтвердил, что на собрании "слуг" будет присутствовать президент Владимир Зеленский.

По словам руководителя фракции, председателю ВР Дмитрию Разумкова приглашение на заседание не присылали, "потому что он внефракционный". Зато его первый заместитель Стефанчук на мероприятии в Трускавце будет, поскольку он "менеджер проектов законов так называемой тройки".

Также Арахамия рассказал, что на собрании в Трускавце будут обсуждать количество выполненных и не выполненных обещаний, которые "слуги" давали на выборах. Он не исключает, что после этого собрания может начаться новый "турбо-режим" в принятии законов.

Как сообщал OBOZREVATEL, фракция "Слуга нарoду" соберется в Трускавце на большое рoбочее совещание с участием представителей всех ветвей власти и президента Владимира Зеленского.