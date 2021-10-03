'Слуги народа' попались на прогуле съезда с Зеленским: отдыхали возле бара. Видео

Народные депутаты "Слуги народа" Татьяна Грищенко и Маргарита Шол во время выездного заседания партии в Трускавце, проводили время за барной стойкой в отеле Rixos Prykarpattya. Они ели бутерброды с икрой, а бармен наливал им вино.

Соответствующее видео опубликовала журналистка Власта Лазур на своей странице в Facebook. Она уточнила, что в это время, согласно расписанию, парламентарии и министры презентовали План реформ на 2021-2023 годы (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На видео журналистка подошла к нардепам и спросила у них: "У вас сейчас по плану презентация реформ, да?". Однако Шол и Грищенко не ответили, а развернулись и ушли.

Видео дня

"В эти минуты по расписанию заседания в Трускавце депутаты и чиновники представляют план реформ на 2021-2023. Докладывают Владимиру Зеленскому. Но слуги народа Маргарита Шол и Грищенко Татьяна имеют другие дела", – сказано в сообщении.

Отметим, обе представительницы "Слуги народа" входят в парламентский комитет по вопросам аграрной и земельной политике. Маргарита Шол избиралась от партии по списку под номером 107. Недавно журналисты заметили, что она пришла в Раду с аксессуарами и драгоценностями на полмиллиона гривен. Это платье Fendi, браслет Cartier Love Bracelet, кольцо Cartier Love ring и сумка Dior Tote.

Татьяна Грищенко выдвигалась от "СН" по округу в Житомирской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, выступая перед "слугами" в Трускавце президент Владимир Зеленский отметил, что политсила только родилась, она маленькая, "только начала ходить", но уже на первом месте.