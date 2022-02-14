'Слуги народа' обязали свои партячейки развернуть штабы содействия терробороне. Документ

Партия "Слуга народа" будет способствовать формированию Сил территориальной обороны во всех регионах страны. Соответствующий приказ создать партийные штабы для координации действий от главы политсилы Елены Шуляк уже получили председатели областных организаций, а также Киевской и Криворожской городской организации партии.

Об этом сказано в сообщении на сайте "Слуги народа" (чтобы ознакомиться с самим документом, доскролльте страницу до конца). Шуляк подчеркнула, что Украина понимает все риски из-за угрозы усиления агрессии России и готова к любому сценарию развития ситуации.

Глава партии добавила, что рассчитывать стоит только на себя, несмотря на поддержку наших партнеров.

"Мы способны остановить любую эскалацию в сторону Украины. Наши города и села – под надежной защитой", – сказала Шуляк.

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Так, она приказала "слугам" в регионах наладить контакты с руководителями зон и районов терробороны, обеспечить работу партийных колл-центров, организовать сбор средств и волонтерской помощи для системы территориальной обороны.

"Ресурсы наружной рекламы, которые есть в распоряжении организации Партии, использовать для распространения информации о необходимости вступления граждан в Силы территориальной обороны", – сказано в поручении Шуляк.

Кроме того, для выяснения и обеспечения нужд терробороны должны были провести внеочередные заседания. Например, в случае, если где-то нет помещения для штаба территориальной обороны, партийный центр должен временно разместить его в своем офисе.

Отчет о выполнении поручений партячейки "Слуги народа" должны были прислать до 17:00 понедельника, 14 февраля.

Как сообщал OBOZREVATEL, в некоторых регионах Украины возникли проблемы с формированием терробороны. Президент Украины Владимир Зеленский приказал усилить уровень подготовки определенных батальонов территориальной обороны.