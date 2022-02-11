Зеленский дал две недели главам Киева и ряда областей для улучшения организации теробороны

Глава государства Владимир Зеленский на фоне накопления российских войск у границ с Украиной и вероятностью их вторжения, распорядился усилить уровень подготовки батальонов территориальной обороны в Киеве, Киевской области, Ривне, Мариуполе и Одессе. На это у губернаторов регионов и главы КГГА в распоряжении не больше двух недель.

Об это сообщил корреспондент "Укринформа" с заседания Конгресса местных и региональных властей Украины, который проходил в Харькове. Президент призвал администрации наименее подготовленных областей брать консультации у профессиональных военных.

"Сейчас нет времени что-то искать, решать, заниматься, играть в политику. Настоятельно прошу заняться этим вопросом и серьезно к нему отнестись, в противном случае мы будем вынуждены принимать кадровые решения", – подчеркнул Зеленский.

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Он также обратил внимание на важность информационной политики для предоставления достоверных данных о подготовке территориальной обороны на местах. Для этого гарант обратился и к главе Минкультуры.

"Вижу необходимость в сотрудничестве по территориальной обороне министра Ткаченко со всеми главами ОГА, а также со всеми мэрами, главами районов. Украинцы должны четко видеть и понимать, в каком состоянии сейчас подготовка той или иной области, чтобы также по этому поводу не было никаких импровизаций и фейковых "вбросов", – заключил Зеленский.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в шести украинских регионах существует наиболее сложная ситуация с неподготовленностью теробороны.