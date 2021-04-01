"Слугам" указали, что говорить о достижениях Зеленского и "олигархе" Медведчуке – СМИ

Народным депутатам от "Слуги народа" посоветовали на телеэфирах перечислять достижения Владимира Зеленского ко второй годовщине первого тура выборов президента Украины.

Как пишет "Бабель", в его распоряжении оказался документ с эфирными тезисами для "слуг" от аналитического и информационного отделов пропрезидентской фракции.

В частности, среди достижений советуют называть уменьшение "впервые за много лет" числа олигархов в Украине. Авторы приводят как пример нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука, который при Зеленском "перестал быть олигархом".

"Кто такой олигарх? Это тот, кто имеет значительный политический, финансовый и медийный ресурс, может присваивать госимущество и использовать свои активы в борьбе за власть. Все это Медведчук получил в период 2014-2019 годов… Теперь такого олигарха, как Медведчук, больше нет", – заявляют авторы.

Кроме того, отмечают в тезисах, при Зеленском происходит "реальное расследование" деятельности других олигархов.

"Например, деятельность соответствующих лиц в Приватбанке в период, когда им владел Игорь Коломойский, проверяется в рамках уголовных производств за период с 2008 года... Только сейчас конкретные должностные лица Приватбанка получили подозрения", – отметили в тезисах.

Также за второй год каденции Зеленского была "восстановлена способность государства обеспечивать жизнь людей в чрезвычайных условиях". "Слугам" в этом контексте советуют подчеркивать, что Украина проходит коронакризис без обвала национальной валюты.

"Нет проблем с банками и даже перевыполняется госбюджет – в прошлом году плюс 54 миллиарда гривен к плану", – говорится в документе.

В тезисах отмечают, что Зеленский стал "первым президентом, который не пытается набрать как можно больше кредитов у МВФ.

Среди достижений президента называют и рост зарплат в Украине. Авторы подчеркивают, что размер средней зарплаты в долларовом эквиваленте уже "превысил показатель 2013 года": ее размер в январе 2021 года составил $441,7 против $408,6 в 2013-м.

Этот показатель якобы свидетельствует о "преодолении падения, которое произошло с началом агрессии России".

В документе также отвечают на вопрос, почему Зеленский так и не завершил войну на Донбассе.

"К чему мы всегда возвращаемся в переговорах? К тому, как были определены в Минских договоренностях политические обязательства Украины. Это же было абсолютно выгодно для России. Вопросы безопасности и политические пункты в "Минске" перемешаны так, что буквальное их выполнение может гарантировать удовлетворение всех интересов Кремля и существенное ограничение суверенитета Украины. Мы настаиваем на том, что сначала нужно установить полную безопасность, провести деоккупацию, взять под контроль границу, а потом уже заниматься политикой", – заявили авторы.

Завершаются тезисы тем, что президент является лидером электоральных симпатий и ни один из политических оппонентов не может с ним конкурировать.

Как сообщал OBOZREVATEL, по информации журналистов, Медведчук с семьей за год разбогател в два раза.