Медведчук с семьей за год разбогател в два раза

Активы семьи главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", нардепа Виктора Медведчука в 2020 году выросли вдвое по сравнению с 2019-м. Отмечается, что большинство сбережений хранится в российских рублях в белорусском банке.

Об этом сообщают журналисты программы "Схемы", которые проанализировали декларации Медведчука, пишет "Радио Свобода". Так, в 2019 году денежные активы семьи политика составили 7 878 017 евро, а в 2020 году вдвое больше – 14 420 848 евро.

Но если в 2019 году семья Медведчука хранила деньги в основном в евро и гривнях, то в 2020-м самая большая сумма хранится на счету Оксаны Марченко в белорусском "Абсолютбанку" и в российских рублях – более 784 млн (почти 9,5 млн евро). Владельцем "Абсолютбанку" является белорусский олигарх Николай Воробей, ставший в 2019 году совладельцем части нефтепродуктопровода в Украине. Общественная организация "Центр противодействия коррупции" называет олигарха "банкиром" Медведчука и Тараса Козака.

Кроме того, журналисты заметили и другие изменения в декларации: например, Медведчук указал, что его жена Оксана Марченко больше не является бенефициарной владелицей российского микропредприятия "Основы инвестиций" и финкомпании "Тренд Оптима". Также из списка подконтрольных семье компаний исчезли Salaminia Commercial Ltd (Британские Виргинские острова) и Protogems Investments Ltd (Кипр).

При этом политик показал, что у Марченко появились еще две компании в РФ, связанные с нефтяным бизнесом. Речь идет об ООО "Югтранс-НЗНП" (компания-перевозчик) и ООО "НЗНП Инжиниринг". Вторая – строительная фирма, которая выступает заказчиком работ по модернизации "Новошахтинского завода нефтепродуктов".

Модернизация должна обеспечить производство бензина стандарта Евро-5. Однако сам завод же находится под действием украинских санкций с февраля 2021-го за якобы поставку нефтепродуктов в ОРДЛО, однако менеджмент компании это отрицает.

Ранее стало известно, что санкции Совета национальной безопасности и обороны, введенные 19 февраля против нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко, предусматривают пять запретов.

Ограничительные меры предусматривают: блокировку активов, ограничение торговых операций, остановку выполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или остановку лицензий и других разрешений, получение которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, в частности – специальных разрешений на пользование недрами. А также полный запрет захода иностранных невоенных судов и военных кораблей в территориальное море Украины, ее внутренние воды, порты.

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