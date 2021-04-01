"Слугам" вказали, що говорити про досягнення Зеленського і "олігарха" Медведчука – ЗМІ

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Політика
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Нардепам пояснили, що 'олігарха Медведчука більше немає'

Народним депутатам від "Слуги народу" порадили на телеефірах перераховувати досягнення Володимира Зеленського до другої річниці першого туру виборів президента України.

Як пише "Бабель", у його розпорядженні опинився документ з ефірними тезами для "слуг" від аналітичного та інформаційного відділів пропрезидентської фракції.

Зокрема, серед досягнень радять називати зменшення "вперше за багато років" кількості олігархів в Україні. Автори наводять як приклад нардепа від "Опозиційною платформи – За життя" Віктора Медведчука, який при Зеленському "перестав бути олігархом".

"Хто такий олігарх? Це той, хто має значний політичний, фінансовий і медійний ресурс, може привласнювати держмайно і використовувати свої активи в боротьбі за владу. Все це Медведчук отримав в період 2014-2019 років... Тепер такого олігарха, як Медведчук, більше немає", – заявляють автори.

Крім того, відзначають у тезах, при Зеленському відбувається "реальне розслідування" діяльності інших олігархів.

"Наприклад, діяльність відповідних осіб у Приватбанку в період, коли ним володів Ігор Коломойський, перевіряється в рамках кримінальних проваджень за період з 2008 року... Тільки зараз конкретні посадові особи Приватбанку отримали підозри", – відзначили в тезах.

Також за другий рік каденції Зеленського була "відновлена здатність держави забезпечувати життя людей в надзвичайних умовах". "Слугам" в цьому контексті радять підкреслювати, що Україна проходить коронакризу без обвалу національної валюти.

"Немає проблем з банками і навіть перевиконується держбюджет – у минулому році плюс 54 мільярди гривень до плану", – йдеться в документі.

У тезах відзначають, що Зеленський став "першим президентом, який не намагається набрати якомога більше кредитів у МВФ.

Серед досягнень президента називають і зростання зарплат в Україні. Автори підкреслюють, що розмір середньої зарплати в доларовому еквіваленті вже "перевищив показник 2013 року": її розмір у січні 2021 року склав $441,7 проти $408,6 у 2013-му.

Цей показник нібито свідчить про "подолання падіння, яке відбулося з початком агресії Росії".

У документі також відповідають на питання, чому Зеленський так і не завершив війну на Донбасі.

"До чого ми завжди повертаємося в переговорах? До того, як були визначені в Мінських домовленостях політичні зобов'язання України. Це ж було абсолютно вигідно для Росії. Питання безпеки і політичні пункти в "Мінську" перемішані так, що буквальне їхнє виконання може гарантувати задоволення всіх інтересів Кремля і суттєве обмеження суверенітету України. Ми наполягаємо на тому, що спочатку потрібно встановити повну безпеку, провести деокупацію, взяти під контроль кордон, а потім вже займатися політикою", – заявили автори.

Завершуються тези тим, що президент є лідером електоральних симпатій і жоден з політичних опонентів не може з ним конкурувати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за інформацією журналістів, Медведчук з родиною за рік розбагатів у два рази.

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