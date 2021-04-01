'Слуга' заявила, что Олимпиада в Сочи была прикрытием подготовки к оккупации Крыма

Международные зимние Олимпийские игры в Сочи (Россия), которые состоялись в феврале 2014 года, служили прикрытием для подготовки оккупации Россией украинского Крыма.

Об этом в эфире "Ток-шоу №1" на канале "Украина 24" заявила депутат от фракции "Слуга народа" Марьяна Безуглая. Программу транслировали в среду, 31 марта, на YouTube-странице телеканала.

"Даже Олимпиада в Сочи была операцией прикрытия, так как уже тогда проводились активные действия по захвату Крыма", – сказала политики на.

Безуглая считает, что Украине было об этом известно, но украинские спецслужбы тогда якобы контролировались из РФ. При этом, по ее словам, в 2014 году были уничтожены документы, которые могли бы быть доказательствами по этому вопросу.

"Было ли это известно Украине? Да, можно говорить, что в 2012-2013 годах данные поступали от разведки, и СБУ это было известно, но по факту наши спецслужбы находились под внешним управлением Российской Федерации", – заявила Безуглая.

По мнению "слуги", Верховная Рада Украины должна создать временную комиссию, которая бы занялась расследованием событий тех времен, которые могли способствовать дальнейшему захвату Крымского полуострова.

"И в 2013, и в 2012, и в 2010 годах СБУ считала чуть ли не самой большой угрозой крымских татар. А все эти организации, которые методично создавались на территории Крыма и вели подготовительную работу, не считали угрозой национальной безопасности. Этот вопрос заговаривали, не проводилось достаточное расследование, и он должен расследоваться надлежащим образом. В том числе и парламент не должен молчать", – подытожила Марьяна Безуглая

Как сообщал OBOZREVATEL, в Москве устроили провокацию с Крымом у посольства Украины: на заборах неизвестные расклеили плакаты с фотографиями дипломатов дипведомства и надписями, мол, оккупированный Крым принадлежит РФ.