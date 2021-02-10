'Слуга народа' выдвинет в нардепы Вирастюка – СМИ

Партия "Слуга народа" на съезде 11 февраля намерена выдвинуть кандидатом в народные депутаты спортсмена Василия Вирастюка.

Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на свои источники. По словам собеседника, он будет баллотироваться на 87-м округе в Ивано-Франковской области.

Конкурентами Вирастюка будут представитель партии "За майбутнє" Александр Шевченко, кандидат от "Европейской Солидарности" Маруся Зверобой и представитель "Свободы" Руслан Кошулинский.

Довыборы в Верховную Раду назначены на 28 марта 2021 года после того, как действующий нардеп от "Слуги народа" Зиновий Андреевич, ставший мэром города Надворная в Ивано-Франковской области, сложил полномочия.

Напомним, что изначально съезд "слуг народа" был запланирован на 10 февраля, однако его перенесли на 11 число. На нем намерены рассмотреть выдвижение по двум округам – в Ивано-Франковской и Донецкой областях.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный украинский журналист, бывший узник Кремля, первый заместитель председателя Черкасского облсовета Роман Сущенко станет кандидатом в народные депутаты от партии "Европейская Солидарность" на довыборах в 197-м округе в Черкасской области.

Также партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" выдвинула кандидатом на довыборах в округе №50 (Донецкая область) Артема Марчевского, который является генеральным продюсером подсанкционного телеканала "112 Украина".