Бывший узник Кремля Сущенко станет кандидатом в нардепы на довыборах на Черкасщине

Известный украинский журналист, бывший узник Кремля, первый заместитель председателя Черкасского облсовета Роман Сущенко станет кандидатом в народные депутаты от партии "Европейская солидарность" на довыборах в 197 округе на Черкасщине.

Об этом сообщил лидер партии, пятый президент Украины Петр Порошенко. Он отметил, что Сущенко стал символом борьбы за Украину.

"Фракцию "Европейской солидарности" в Верховной Раде называют спецназом оппозиции. И действительно, наши депутаты – это люди без страха и упрека, которые готовы отстаивать Украину где-угодно: в сессионном зале, в ПАСЕ, даже на поле боя. И именно таким человеком без сомнения является Роман Сущенко. Человек, прошедший российские застенки, который боролся за Украину даже в безнадежной казалось бы ситуации. Роман стал символом борьбы за Украину, которую поддержал весь мир", – подчеркнул Порошенко.

Он отметил, что опыт Сущенко поможет парламентской борьбе с российской пятой колонной.

"Я хочу отдельно подчеркнуть: Роман сразу влился в нашу команду, и можно точно сказать, что он – наш человек. А "Европейская солидарность" – его и ваша партия. На местных выборах благодаря Роману доверие на Черкасщине к "Европейской солидарности" выросло вдвое", – сообщил лидер партии.

Сущенко возглавляет партийную ячейку на Черкасщине, работает над развитием и очисткой партии, отметил Порошенко.

"Его избрали первым заместителем председателя областного совета. Роман хорошо знает проблемы черкасского края и потому принесет в парламенте много пользы – в том числе и жителям области. Именно поэтому наша партия приняла решение выдвинуть Романа Сущенко кандидатом в народные депутаты, как только будут объявлены довыборы в Черкасской области", – пояснил политик.

Он отметил, что благодаря таким людям как Сущенко авторитет и поддержка партии растут.

"Мы должны еще раз продемонстрировать, что "Европейская солидарность" является не только единственной оппозиционной проукраинской и проевропейской силой, но и единственной проукраинской и проевропейской альтернативой этой власти. Силой, которая может не только говорить о своих достижениях и победах в прошлом, но и о свои достижениях и победах сегодня и в будущем", – отметил пятый президент.

Со своей стороны Сущенко отметил, что Черкасщина – центр Украины не только в географическом смысле, и добавил, что будет защищать интересы граждан.

"Это сердце нашего государства, его духовный центр. На просторах черкасского края создавалась большая и славная история. Богат этот край полноводными реками, плодородными землями, бесценными сокровищами недр. Но самое большое сокровище – его люди, умелые в неутомимом труде, храбрые в боях. Иду на выборы, чтобы работать для людей, защищать интересы общин и отечества именно с командой "Европейской солидарности", – подчеркнул Сущенко.