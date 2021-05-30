Нардепы "Слуги народа" захотели отсрочить обязательную украинскую киноозвучку

В "Слуге народа" внесли в Верховную Раду законопроект, который предусматривает отсрочку нормы об обязательном озвучивании фильмов на украинском языке. Разработали документ нардепы Никита Потураев и Евгения Кравчук.

Проект № 5554 "О внесении изменений в некоторые законы по поддержке отечественных производителей теле- и кинопродукции в период установления карантина в связи с распространением на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19" был опубликован на сайте парламента. 25 мая его направили на рассмотрение в профильный комитет Рады.

Бывший директор Украинского музея Нацпамяти и депутат Верховной Рады Владимир Вятрович на своей странице в Facebook написал, что обязательную украинскую озвучку фильмов в кинотеатрах, на телевидении и на интернет-платформах могут ввести через два месяца со дня отмены карантина.

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Так, с 16 июля 2021 года должна вступить в силу ч. 6 ст. 23 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". В этой статье сказано, что "языком распространения и демонстрации фильмов в Украине является государственный язык" – то есть украинский.

"Фильмы, произведенные субъектами кинематографии Украины, распространяются и демонстрируются в Украине с языковой частью звукового ряда, выполненной на государственном языке, в том числе путем дублирования или озвучивания... Суммарная продолжительность субтитрованных реплик, выполненных на других языках в фильме, не может превышать 10% суммарной продолжительности всех реплик в этом фильме", – говорится в законе.

"Слуги" предлагают отсрочить это правило из-за "негативного влияния карантина на деятельность теле- и кинопроизводителей".

В то же время, написал народный депутат, для кинотеатров это практически ничего не меняет, ведь фильмы там и так демонстрируются на украинском.

По данным Вятровича, уже в следующий вторник указанный законопроект "хотят форсированно протянуть в повестку дня сессии Верховной Рады и принять в турборежиме".

Он также утверждает, что планируется "атака на другую норму закона", согласно которой с 1 января 2022 года всеукраинские газеты и журналы должны иметь украиноязычную версию.

"Слуги" хотят отменить и эту норму, мол, "дополнительная" украиноязычная версия повлечет убытки для издателей. На самом деле украиноязычная версия должна быть главной, а желающие экономить могут не выпускать русскоязычной версии", – отметил нардеп.

С полным текстом проекта закона № 5554 можно ознакомиться, скачав его по ссылке.

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