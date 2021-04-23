За нарушение языкового закона необходимо лишать депутатства, – омбудсмен

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь инициирует лишение депутатских мандатов избранников, которые во время исполнения служебных обязанностей используют русский язык.

В пятницу, 23 апреля, языковой омбудсмен на своей странице в Facebook сообщил, что накануне во время пленарного заседания сессии Харьковского городского совета соответствующие нарушения допустили его секретарь, а также ряд депутатов и должностных лиц исполкома.

Креминь подчеркнул, что, используя негосударственный язык при исполнении служебных обязанностей, депутаты нарушают не только статью 12 Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", но и депутатскую присягу.

"В связи с этим мы будем обращаться в соответствующие политические силы с требованием лишить депутатских мандатов представителей, которые систематически нарушают нормы закона и присягу", – подчеркнул языковой омбудсмен.

Он также сообщил, что повторно обратился к генеральному прокурору Ирине Венедиктовой относительно обеспечения в судебном порядке отмены решения Николаевского городского совета о предоставлении русскому языку статуса регионального.

"Николаев остается едва ли не единственным городом в Украине, где до сих пор действует антиконституционное решение. Жалко, что новоизбранные депутаты, как и мэр, заведомо игнорируют законодательство. Разве такое возможно на 30-м году Независимости?" – резюмировал Креминь.

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