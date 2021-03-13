Нардеп "Слуги народа" поскандалил с охраной на съезде партии: видео
Народного депутата ВР от фракции "Слуга народа" Юрия Камельчука не пускали на съезд партии, из-за чего он поскандалил с охраной. Видео поделилась журналистка "Радио Свобода" Власта Лазур.
"Соответствующий бейдж для меня не выписали, он перепутан. Я не гость, я делегат. Вот и весь вопрос", – пояснил депутат.
Камельчук не зарегестрировался на съезд и просил пропустить его по удостоверению народного депутата, охрана же отказала.
Как сообщал OBOZREVATEL :
В субботу, 13 марта, в Киеве прошел съезд партии "Слуга народа" с участием президента Владимира Зеленского.
Стало известно, что члены партии "Слуга народа" просить президента Украины Владимира Зеленского баллотироваться в президенты на второй срок.