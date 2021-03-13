Нардеп 'Слуги народа' поскандалил с охраной на съезде партии: видео

Народного депутата ВР от фракции "Слуга народа" Юрия Камельчука не пускали на съезд партии, из-за чего он поскандалил с охраной. Видео поделилась журналистка "Радио Свобода" Власта Лазур.

"Соответствующий бейдж для меня не выписали, он перепутан. Я не гость, я делегат. Вот и весь вопрос", – пояснил депутат.

Камельчук не зарегестрировался на съезд и просил пропустить его по удостоверению народного депутата, охрана же отказала.

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