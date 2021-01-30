"Слуга народа" Брагар купил себе "евробляху" и назвал стоимость. Видео
Нардеп из фракции "Слуга народа" Евгений Брагар купил свое первое авто – нерастаможенный Mercedes из Европейского Союза, так называемую евробляху.
Об этом сообщил PavlovskyNEWS в Facebook. Сам парламентарий заявил, что таким образом пытается обратить внимание на недоступность оформления регистрационных документов для украинцев (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Брагар выступил за то, чтобы растаможка "евроблях" в Украине была не выше 1000 евро.
Известно, что его машина 2002 года выпуска. Ее Брагар купил в ноябре за 2200 долларов, но вложил в ремонт еще тысячу.
"Она была в таком, немного ужасном состоянии. Я ее немного привел в порядок", – сказал политик.
Депутат рассказал, что ездить на Mercedes начал в новом году. Проблем с правоохранителями у него за это время еще не было, хотя копы его и останавливали, признался "слуга".
"Было у меня один раз, что останавливали. Но, в принципе, на этом и закончилось", – сказал Брагар, но заверил, что свое удостоверение народного депутата патрульным не показывал.
Напомним, финансовый комитет Верховной Рады согласовал новые послабления для "евробляхеров". "Слуги народа" разработали законопроект № 4643-д и предлагают изменить формулу расчета акциза и ввести особые правила для тех, кто не растаможил свой автомобиль вовремя. О том, как будут работать новые правила и кого они коснутся, читайте тут.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ранее Брагар в телеэфире посоветовал пенсионерке, которая звонила в студию, продать собаку, если он элитной породы, для оплаты коммунальных платежей.
Украинцы высмеяли заявление народного депутата и создали массу мемов на тему "собачьего" скандала.
СМИ нашли бабушку и ее собаку, которые стали героями этой истории.
В итоге Брагару пришлось оправдываться, а его коллегам из фракции "Слуга народа" – извиняться.
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков жестко отреагировал на скандальные высказывания нардепа и сделал предупреждение другим парламентариям.
Пенсионерка Любовь Колючая призналась, что ждет Брагара в гости. Она также показала дворнягу Шарика.
Сам Брагар также прокомментировал скандал. Он заявил, что ему нормально живется под пристальным вниманием СМИ.