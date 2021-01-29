"Слуги" изменят правила растаможки автомобилей: какие налоги заплатят и что получат "евробляхеры"

В Украине финансовый комитет Верховной Рады согласовал новые послабления для "евробляхеров". "Слуги народа" разработали законопроект № 4643-д и предлагают изменить формулу расчета акциза и ввести особые правила для тех, кто не растаможил свой автомобиль вовремя.

О том, как будут работать новые правила и кого они коснутся, читайте в материале OBOZREVATEL.

"Я, как председатель рабочей группы, искал компромиссное решение. Мы предлагаем сделать растаможку проще и дешевле", – рассказал автор законопроекта Александр Ковальчук. Растаможку действительно предлагают удешевить.

Главное "но" – в документе в очередной раз создали особые условия для тех, кто ввез автомобиль и не стал его легализовать. Нарушители вместо штрафов получат возможность сэкономить. А отсюда логичный вопрос: зачем всем тем, кто будет в будущем ввозить автомобили из Европы, растаможивать их, если можно объединиться, выйти на протест под стенами Рады, и получить особые условия.

Кого коснется:

только так называемых "евроблях", ввезенных до 31 декабря 2020-го;

срок действия закона – 180 дней с момента принятия;

одно авто одной категории на одного человека (одно легковое, одно грузовое, один прицеп);

авто должны соответствовать стандарту "Евро-2" (не старше 1999 года) или выше;

Такая норма имеет дискриминационные признаки, уверена юрист Ольга Николаенко. Допустим, два украинца ввезли в один день две иномарки. Оба просрочили срок растаможки, но в 2018-м для них приняли льготные условия и предложили растаможить по специальным условиям. Один уплатил акциз, НДС и пошлину, а второй отказался. Теперь тот, кто не платил, сможет сэкономить сотни евро.

"Может идти речь о неравных и дискриминационных условиях. Для этих лиц уже была предусмотрена норма льготного растаможивания, теперь же, спустя какое-то время, для этой же группы лиц создают еще более льготные условия. Эта проблема уже должна была быть решена", – поясняет юрист.

Базовая ставка + коэффициент двигателя + доплата за дизельный двигатель.

Базовая ставка зависит от возраста машины. Если меньше 9 лет, то платить ее вовсе не нужно. Дальше ставки меняются таким образом:

машине до 9 лет – 0 евро;

машине 10 лет – 25 евро;

машине 11 лет – 50 евро;

машине 12 лет – 75 евро;

машине 13 лет – 100 евро;

машине 14 лет – 125 евро;

машине от 15 лет – 150 евро.

Коэффициент двигателя зависит от его объема. Чтобы его просчитать, нужно объем умножить на указанную ниже ставку:

ставка для двигателя до 2000 куб. см – 0,25 евро

ставка для двигателя до 3000 куб. см – 0,2 евро

ставка для двигателя до 4000 куб. см – 0,25 евро

ставка для двигателя до 5000 куб. см – 0,35 евро

ставка для двигателя от 5001 куб. см – 0,5 евро

Доплата за дизель составляет 100 евро. Для примера просчитаем, какой размер акциза на растаможку автомобиля возрастом 8 и 14 лет с бензиновым двигателем 2000 куб. см по старым и новым правилам.

Итак, по новым правилам:

машина возрастом 8 лет – 500 евро;

машина возрастом 14 лет – 625 евро.

По старым правилам:

машина возрастом 8 лет – 800 евро;

машина возрастом 14 лет – 1400 евро.

Важно также отметить, что по новым правилам пошлину платить не нужно, а НДС надо будет заплатить не со всей стоимости автомобиля, а только с акциза. Александр Ковальчук пояснил: это позволит не только снизить стоимость растаможки, но и ликвидировать схему искусственного занижения стоимости машины. Чтобы сравнить правила, вместо пошлины и полного НДС нужно заплатить еще и разовый "штраф" в размере 8,5 тыс. грн.

"За несколько тысяч гривен эксперт может оценить авто именно на такую ​​сумму, как нужно водителю. Также любой желающий может обратиться к дилеру, и тот выпишет документ, в котором будет указано, что эта машина "нужного" стандарта", – отмечает Ковальчук.

Верховная Рада решила проблему высоких акцизов на ввезенные из Европы машины еще несколько лет назад. Тогда нардеп Нина Южанина разработала и презентовала два законопроекта: один сделал растаможку дешевле для всех, другой – ввел огромные штрафы за нарушение правил.

Логика такого решения понятна: нельзя создавать отдельные условия для какой-то группы населения. Поэтому решили снизить ставки всем, кто хочет ввезти в страну автомобиль. Но и это не помогло, объединение "евробляхеров" фактически превратилось в политическое движение. Они выторговывают себе новые уступки.

Кроме того, эти же активисты могут помочь и ввезти "бляху" в Украину, зная все уловки и лазейки в правилах. Уплата акцизов и налогов – обязанность каждого гражданина. И несмотря на то, что "слуги" в очередной раз предлагают новые послабления, штрафы за управление машиной, которая незаконно находится на территории страны, никто не отменял.